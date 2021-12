Firenze. Hashish nella scatola della pasta e del caffè: la Polizia sequestra oltre 7 kg e mezzo di droga

Nei giorni scorsi, a Firenze, la Polizia di Stato ha sequestrato 7 chili e mezzo di hashish e 16.000 euro in contanti: in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è finito un cittadino marocchino di 39 anni.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato mercoledì pomeriggio in zona Stadio dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni. Durante il controllo i poliziotti hanno scoperto che all’interno di una busta della spesa che l’uomo aveva in mano c’era un’anomala confezione apparentemente di pasta: il cartone era infatti imbottito di droga, quasi mezzo chilo di hashish suddiviso in 5 panetti.

La Polizia è andata poi a fondo nella vicenda perquisendo la vicina abitazione del cittadino straniero, dove, questa volta, da una scatola del caffè sono saltati fuori quasi altri 5 chili dello stesso stupefacente. In un vecchio zainetto gli investigatori di San Giovanni hanno infine trovato oltre 2 chili di hashish e ben 16.000 euro in contanti. Gli inquirenti non escludono che il denaro possa essere provento di illecita attività di spaccio e che la droga sequestrata potesse essere destinata a rifornire, a sua volta, altri pusher nei luoghi della cosiddetta “movida” fiorentina.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/144461ab433d2659a837787933