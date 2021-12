La Spezia: si fingono idraulici e compiono furto in appartamento

Verso le 11.45 di ieri, una Volante della Questura spezzina veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura in via Cantarana per un sopralluogo di furto in abitazione. Sul posto gli operatori prendevano contatti con i due anziani proprietari i quali riferivano che poco prima delle ore 11.00 si presentavano alla porta due uomini vestiti con tute di colore blu che, dopo averli informati che il Martedì successivo vi sarebbe stata un’interruzione della fornitura dell’acqua, chiedevano di poter entrare in casa per controllare la pressione dell’impianto.

I due uomini, dopo aver simulato alcune prove, toccando rubinetti e prese elettriche in bagno ed in cucina, chiedevano alla coppia di anziani, dopo aver conquistato la loro fiducia, di riporre tutto l’oro che avevano dentro casa all’interno del frigorifero per evitare che si rovinasse. Poi, con uno stratagemma, facevano salire la coppia al piano superiore e, prelevato l’oro dal frigo, si davano alla fuga.

Ai due coniugi non rimaneva altro che avvisare le forze dell’ordine e fare denuncia di furto dei numerosi oggetti in oro e pietre preziose che gli venivano asportati. Sono in corso indagini da parte di personale della Squadra Mobile. Si segnala questo tipo di espediente, ad opera di malfattori, al fine di prevenire episodi spiacevoli come quello accaduto nel pomeriggio di ieri.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/LaSpezia/articolo/244561aa0ad659432135673942