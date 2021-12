RDC. Salvini: Va a mezzo mln under 30 ma governo fa entrare 80mila migranti

(DIRE) Roma, 4 Dic. – “Non voglio una futura generazione che scommette sul divano”. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza “mi sono fatto dare dall’INPS i dati di ottobre 2021”, in base ai quali “ci sono 500mila ragazzi sotto i 30 anni” che o “percepiscono direttamente o abitano in un nucleo che va avanti con quello strumento”. E “allora spiegatemi perché il governo porta avanti il decreto flussi per far entrare 80mila lavoratori immigrati, quando ci sono mezzo milione di giovani italiani che vanno avanti col reddito di cittadinanza”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice intervenendo a Next Generation You a Erba (Como). (Ran/Dire) 19:55 04-12-21