Donald Trump “racimola” 1 mld di $ per il suo “Truth Social”

La TMTG (Trump Media & Technology Group) insieme con la Digital World Acquisition, rendono noto che tramite una serie di investitori, che si sono impegnati, al momento, a versare ben 1 miliardo di dollari per la realizzazione di una nuova piattaforma digitale, parte della quale sarà un social network chiamato Truth Social. E’ una grossa cifra per un inizio col botto che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2022. Donald Trump aveva già maturato l’idea di creare un nuovo social network dopo che alcuni di quelli già esistenti lo avevano bannato in quanto ritenevano che particolari messaggi violassero le loro regole interne (netiquette). La notizia del blocco del Presidente degli Stati Uniti D’America aveva sconcertato non poco l’opinione pubblica influenzandola anche in maniera negativa nei riguardi del numero uno della Casa Bianca.

