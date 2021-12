Incendiata la capanna del Presepe a Siderno, Versace: “Vicini alla comunità sidernese, convocheremo lì la prossima riunione del Consiglio Metropolitano”

“La comunità di Siderno ancora una volta funestata da un episodio di violenza. Ignoti hanno infatti dato fuoco la scorsa notte alla capanna in piazza Berlinguer che avrebbe dovuto accogliere i personaggi per la rappresentazione della Natività. Si tratta purtroppo dell’ennesimo inquietante episodio che nelle ultime settimane, dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale, ha prodotto una vera e propria escalation di atti criminali. Piena solidarietà alla comunità dei cittadini di Siderno, all’Amministrazione comunale e al sindaco Mariateresa Fragomeni. Come Città Metropolitana siamo pronti a supportare qualsiasi percorso istituzionale sinergico che vada nella direzione del ripristino della sicurezza nella cittadina jonica, per la difesa delle istituzioni democraticamente elette e per la tranquillità della comunità sidernese. Intanto, per dimostrare anche fisicamente la vicinanza di tutta la Città Metropolitana ai cittadini di Siderno, organizzeremo la prossima seduta di Consiglio proprio nella cittadina jonica”. E’ quanto afferma in una nota il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

Comunicato Stampa