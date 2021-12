(DIRE) Roma, 5 Dicembre – La Russia vince la Coppa Davis 2021, grazie al successo per 2-0 sulla Croazia. A Madrid il punto decisivo è stato messo a segno da Daniil Medvedev, che ha sconfitto Marin Cilic 7-6 (7), 6-2. In precedenza Andrey Rublev aveva sconfitto 6-4, 7-6 (5) Borna Gojo. È il terzo trionfo della storia per i russi, dopo quelli del 2002 e del 2006. (Ekp/ Dire) 19:43 05-12-21