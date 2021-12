Torino: arrestato dopo aver forzato un’autovettura

Torna in carcere cittadino romeno

Lo hanno visto in via Gressoney, nella notte fra Martedì e Mercoledì, innanzi allo sportello di un’auto parcheggiata, guardandosi intorno con circospezione; l’uomo, un 34enne di nazionalità romena, aveva appena estroflesso il montante dell’auto: all’arrivo dei poliziotti, si è accovacciato per terra per non essere visto; ai suoi piedi, gli agenti rinvenivano, sottoponendolo a sequestro, un cacciavite. Inoltre, all’interno di uno zaino che l’uomo aveva con sé, venivano rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso, in merito al possesso dei quali per il trentaquattrenne è scattata la denuncia. Numerosissimi i precedenti di polizia del soggetto, la maggioranza dei quali specifici. Per l’uomo è scattato l’arresto per tentato furto aggravato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/68861ac8b099b5bc920935882