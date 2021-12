Al parco ludico Play l’11 Dicembre i bambini dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle” incontrano Babbo e Mamma Natale insieme alla squadra degli elfi

Sabato 11 Dicembre, presso il parco ludico “Play” in via Nazionale Pentimele n. 104, proseguirà il progetto “Mission Saradé”. L’Associazione “Saradè ASD e di promozione sociale”, anche grazie alle donazioni ed al contributo dei propri tesserati, è impegnata a finanziare ed ospitare, presso i propri locali, eventi ludici in favore di bambini, famiglie e realtà reggine operanti nel sociale. Il progetto è stato inaugurato lo scorso 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un evento benefico rivolto a bambini ed in particolare alle famiglie vittime di violenza. La nuova Mission vedrà ospiti, il prossimo 11 Dicembre, i bambini con disturbo dello spettro autistico dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle”, che, con i propri familiari, incontreranno Babbo e Mamma Natale insieme alla squadra degli elfi del “Play Christmas Village”.

Questa seconda Mission ha l’obiettivo di sensibilizzare al delicato tema dell’inclusione sociale e dell’educazione alla diversità, comprendendone le sfide e regalando ai bambini una giornata di giochi e divertimento in un ambiente protetto. Le promotrici Sara Sergi ed Adele Pedà, presidente e vicepresidente dell’associazione “Saradè”, hanno creduto ed investito nel progetto “Mission Saradé”, affinché possa proseguire con appuntamenti mensili presso il parco ludico “Play”. Per questo motivo aprono le porte dei propri locali accogliendo con entusiasmo altre associazioni per lavorare in sinergia e collaborare nel donare momenti di gioia e spensieratezza a chi ne ha bisogno.