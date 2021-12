Cina, Taiwan: invasione di rospi delle canne minaccia ecosistema locale

12:06 – Taiwan è alle prese con l’invasione di una specie di rospo tossico, che ha costretto autorità e ambientalisti a mobilitare gruppi di volontari alla cattura dell’animale per tutto il Paese. Il rospo delle canne è un grosso rospo terreste, noto anche come rospo gigante neotropicale o rospo marino. Il rospo delle canne fa parte della famiglia Bufonidae ed è originario del Centro e Sud America, ma è stato introdotto anche in alcune isole dell’Oceania e dei Caraibi, e soprattutto nell’Australia settentrionale. Viene utilizzato nel controllo dei parassiti agricoli, in particolare è ghiotto dello scarabeo delle canne e serpenti velenosi. Il rospo delle canne tuttavia è altamente invasivo e rientra nell’elenco delle 100 tra le specie invasive più dannose al mondo, infatti in Australia ha provocato gravi danni all’ecosistema locale. L’arrivo di tale rospo su un’isola piccola come Taiwan potrebbe produrre gravi danni all’ecosistema locale. Per tali motivi, sebbene il rospo sia simbolo di prosperità e fortuna sull’isola, le autorità hanno lavorato tutta la notte nella cattura dei rospi tra campi di riso e orti. (cit. ANSA)

