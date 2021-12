Coronavirus, Giappone: ridurre intervallo tra 2^ e 3^ dose a 6 mesi per contrastare Omicron

12:21 – In Giappone è stato registrato il terzo caso di infezione da Coronavirus con variante Omicron, in un viaggiatore giapponese proveniente dall’Italia e atterrato a Tokyo. La diffusione di questa nuova variante, descritta in precedenza, preoccupa ampiamente le autorità giapponesi, le quali desiderano ridurre, ove possibile, “l’attuale intervallo tra la seconda e la terza dose di vaccino contro il Covid“, scrive TGCOM 24. Secondo le fonti, l’attuale intervallo di otto mesi, verrà ridotto a sei in casi eccezionali. (cit. TGCOM 24)

