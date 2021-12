UK, Wolverhampton: incendio distrugge gran parte di un magazzino, fiamme domate

11:55 – A Wolverhampton in Inghilterra, nella notte un magazzino ha preso fuoco improvvisamente. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con 90 pompieri, ma gran parte dell’edificio è stato distrutto e una parte è crollata. Ai residenti limitrofi è stato consigliato di lasciare ben chiuse porte e finestre per non inalare i fumi provenienti dall’edificio in fiamme. Dalle ultime notizie, si evince che il fuoco è stato domato, restano piccoli focolai interni, ma i Vigili del Fuoco se ne stanno prontamente occupando. Il magazzino era un centro di distribuzione di mobili, ma le cause dell’incendio resteranno ignote fino alla perizia dei Vigili del Fuoco. (cit. BBC)

SM