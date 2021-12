In Calabria il primo contagio covid da variante Omicron. Si tratta di un cittadino di Johannesburg, 30enne rientrato Domenica scorsa nella regione, con una volo da Francoforte via Roma. Il soggetto, come riporta Ansa, sta bene, accusa solo un lieve raffreddore. Dopo essere stato sequenziato dal laboratorio di microbiologia dell’Asp 5 di Reggio Calabria, il risultato della positività alla variante, è stato verificato ulteriormente dai laboratori del Policlinico di Catanzaro.