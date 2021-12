Cosenza. 60 Telecamere per contrastare abbandono dei rifiuti

(DIRE) Reggio Calabria, 7 Dic. – Sono 60 le telecamere che saranno installate dal Comune di Cosenza per monitorare il territorio e contrastare l’abbandono di rifiuti in città. A dare attuazione alle indicazioni del sindaco Franz Caruso, sarà l’assessore alla Polizia municipale, manutenzione e decoro urbano Francesco De Cicco che nei giorni scorsi ha documentato, attraverso diverse fotografie come siano ancora troppe le strade della città ancora invase dai rifiuti abbandonati dai cittadini. “Per fortuna si tratta di una minoranza – hanno sottolineato Franz Caruso e De Cicco – ma è quella minoranza che rischia di compromettere e vanificare l’accurato ed incisivo lavoro di bonifica che l’Amministrazione comunale ha messo in campo dall’atto del suo insediamento. Stiamo rimuovendo cumuli di immondizia e mini discariche a cielo aperto in ogni quartiere, dal centro storico a via degli Stadi, dove persistono rifiuti di ogni tipo e anche ingombranti”. Il sindaco e l’assessore hanno rivolto un nuovo appello alla collaborazione ai cittadini. (Com/Mav/Dire) 17:11 07-12-21