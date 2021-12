Egitto. Zaki, la prof: Scarcerato forse già stasera o a giorni

(DIRE) Bologna, 7 Dic. – Patrick Zaki dovrebbe essere scarcerato “stasera o nei prossimi giorni”. A spiegarlo è Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma dell’Alma Mater di Bologna, corso universitario a cui è iscritto lo studente egiziano in carcere a Il Cairo da 22 mesi e per il quale oggi è stata deciso dal Tribunale il ritorno in libertà, pur rimanendo imputato. La sua professoressa, dunque, parla di “grande commozione, gioia per la sua vita e gratitudine per tutte le persone che sostengono Patrick. E non ci fermeremo finché non sarà assolto”, assicura Monticelli. “Bologna, la tua città, ti aspetta con il fiato sospeso”, aggiunge la vicesindaco Emily Clancy. Che spiega: “L’udienza di Patrick Zaki di oggi è durata appena quattro minuti. Dopo 22 mesi di detenzione Patrick ‘non è stato assolto’, ma dovrebbe essere rilasciato dal carcere tra stasera e domani mattina, in attesa di apparire davanti alla corte di nuovo l’1 Febbraio”. (San/ Dire) 15:43 07-12-21