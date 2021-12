(DIRE) Tokyo, 7 Dic. – Il ministero della Salute giapponese nel suo ultimo bollettino aggiornato a ieri ha riportato 60 nuovi casi di coronavirus e un decesso causato dal virus in tutto il paese, mentre il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è stabile a 29. A Tokyo il governo metropolitano ha confermato 7 nuovi casi, la metà rispetto al giorno precedente e ormai prossimo allo zero. (Jief/Dire) 09:09 07-12-21