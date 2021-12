Servizio straordinario nella piazza di spaccio dei “Lotti” di Ostia. Droga e armi nascosti nei vani ascensori. 5 denunciati

Comando Provinciale di Roma – Roma , 07/12/2021 17:50

Per tutta la mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Ostia, con il supporto di militari dei reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri di Ostia, delle unità cinofile di Fiumicino e di Santa Maria Galeria, e di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare eventuali fenomeni di illegalità, con un occhio particolare rivolto allo spaccio di droga, ai reati predatori e in materia di armi. Le attività si sono concentrate nella zona compresa tra viale Vasco de Gama e via della Paranzella, nota piazza di spaccio del litorale. Gli oltre 80 Carabinieri impiegati hanno cinturato le palazzine nelle prime ore del mattino, procedendo a numerose perquisizioni all’interno di alcuni degli alloggi e in tutte le aree comuni dell’edificio.

All’esito delle attività, nell’abitazione di un 60enne, con precedenti, sono state rinvenute e sequestrate 145 munizioni cal. 16, detenute senza alcun titolo, oltre che un fucile ad aria compressa. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di munizioni. Un 50enne, anch’egli con precedenti, è stato trovato in possesso di circa 24 g di hashish e quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri tre residenti della zona sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato di energia elettrica, dopo essere state accertate, dal personale tecnico intervenuto sul posto, manomissioni dei contatori, al fine di asportare illegalmente l’elettricità pubblica per il proprio consumo domestico.

I Carabinieri, durante la perlustrazione dei luoghi comuni del plesso residenziale, ed in particolare nei vani ascensori, hanno rinvenuto ben 141 dosi di cocaina, già pronte alla vendita all’interno della piazza di spaccio. In uno dei vani ascensori, inoltre, è stata trovata e sequestrata anche un’arma da fuoco clandestina, un revolver Smith & Wesson cal. 38 special con matricola abrasa, perfettamente funzionante, già carica con 5 colpi e ulteriori 4 rinvenuti insieme all’arma. Sono stati identificati complessivamente oltre 100 residenti, eseguite 16 perquisizioni domiciliari e saranno svolte successive verifiche con gli enti competenti al fine di accertare eventuali occupazioni abusive degli alloggi popolari individuati.

