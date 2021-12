Calcio. Al Tottenham 13 casi Covid, Conte: situazione è grave

“Abbiamo paura, sono molto turbato”

(DIRE) Roma, 8 Dic. – Otto giocatori e cinque componenti dello staff del Tottenham sono positivi al Covid. “Siamo un po’ spaventati, non è una buona situazione”, spiega il tecnico Antonio Conte, alla vigilia dell’incontro di Conference League contro il Renner che, a quanto fa sapere la Uefa, “si svolgerà come da programma”, mentre ci sono valutazioni in corso sul match di Premier League contro il Brighton domenica prossima. “Parlare di calcio oggi è impossibile. La situazione mi ha molto turbato”, ha detto ancora Conte. “La situazione è grave. C’è un grosso contagio. Ci stiamo preparando per la partita contro il Rennes, ma è molto difficile: un giocatore ancora una volta è risultato positivo dopo un allenamento, domani che succederà ancora?”. Conte, che ha dichiarato di essere vaccinato, non ha chiarito se i casi positivi all’interno del club siano stati causati dalla nuova variante Omicron. (Ekp/ Dire) 17:26 08-12-21