Lodi. Sfila il bancomat a un’anziana, denunciata

Personale della Squadra Mobile di Lodi ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria una donna, classe 92’, in Italia senza fissa dimora, individuata quale responsabile del furto con destrezza e successivo prelievo indebito presso ATM di questo capoluogo, avvenuto a Lodi in data 27.04.2021 ai danni di una donna anziana.

In particolare la vittima, che si trovava nei pressi del supermercato ubicato a Lodi, veniva a conoscenza tramite una telefonata da parte della figlia di un prelievo di 1.000 euro effettuato con il proprio bancomat presso l’istituto di credito San Paolo di Lodi sito in corso Mazzini, operazione che l’anziana disconosceva poiché effettuando un controllo della borsa appurava di aver subito il furto del portafoglio, dove conservava all’interno il bancomat.

L’attività di indagine ha consentito di individuare sia la responsabile degli illeciti che la targa del veicolo utilizzato. Si è inoltre constatato che l’autrice dei fatti in argomento, nel corso degli eventi, veniva accompagnata da un minore.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di constatare che erano stati commessi altri fatti simili in altre località della Lombardia e del Piemonte, sempre con lo stesso modus operandi: lo scambio info-investigativo con altri uffici di polizia e un’ulteriore attività di indagine ha permesso di pervenire all’esatta identificazione della donna, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, dedita alla commissione di furti soprattutto in danno di soggetti ultrasessantacinquenni o appartenenti alle cd. “fasce deboli”.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Lodi/articolo/118061b070ec1f064158196237