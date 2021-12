Micifur Christmas Night a Reggio Calabria il 12 Dicembre ore 19.30 Ecce Restaurant

Avrà inizio alle 19.30 del 12 Dicembre, l’atteso evento Micifur Christmas Night, organizzato dalla event planner Irma Imedadze, presso “Ecce Restaurant” in via Via Giuseppe de Nava a Reggio Calabria. “Sfileranno” in passerella le pellicce Micifur della collezione 2022 e gli occhiali dell’Ottica Livigni. Il look delle modelle è affidato alla make up artist Adahely. La serata si “aprirà” con il defilè, accompagnato dall’esibizione vocale della cantante Katia Crocè e a seguire una ricca lotteria natalizia con premi a sorpresa per gli ospiti, quindi l’apericena e dopo le 22.00 la serata condotta dal DJ Massimo Trunfio. L’ accesso all’evento è a numero chiuso, tramite invito e si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid-19 vigente.