Roma, i Vigili del Fuoco omaggiano la Madonna in Piazza di Spagna

Alle 7.00 dell’8 Dicembre i Vigili del Fuoco hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna in Piazza di Spagna a Roma. Un tradizionale appuntamento nel giorno dell’Immacolata Concezione, arricchito anche quest’anno dalla visita di Papa Francesco che, poco prima della deposizione della corona,è giunto a sorpresa nella piazza per raccogliersi in un momento di preghiera ai piedi della statua.

La cerimonia, svolta nel rispetto delle misure disposte per il contrasto alla diffusione del virus SarsCoV2, ha visto la presenza del capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega, del capo del Corpo nazionale Guido Parisi, del comandante di Roma Alessandro Paola.

A deporre la corona è stato Alberto Marini, l’ispettore antincendi dei Vigili del Fuoco più anziano del comando di Roma, che ha salito i gradini dell’autoscala fino a 27 metri d’altezza per posizionare l’omaggio floreale sulle braccia della Madonna.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76533