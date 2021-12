Calabria: copertura vaccinale covid-19 da terza dose è al 36,8%

In Calabria si assiste, in base ai dati forniti dalla Fondazione GIMBE relativi all’intervallo tra 1 e il 7 Dicembre, ad un incremento dei casi positivi al covid-19 per 100mila abitanti arrivati alla percentuale di +29,6. Anche la soglia di sicurezza stabilità per i posti letto in area medica (16%) e in terapia intensiva (11%) occupati da pazienti Covid-19 la situazione è similare in quanto si è superato lievemente il limite della saturazione.

Nonostante il ciclo vaccinale contro il covid-19 è stato concluso dal 71,8% della popolazione calabrese, percentuale di poco inferiore alla media del Paese (77,3) al quale va sommato anche un 2,8% di individui che hanno ricevuto ancora solo la prima dose del vaccino. La terza dose è stata invece inoculata 36,8% degli abitanti 10 punti sotto alla media nazionale che è di 46,8%. I nuovi casi covid-19 per 100.000 abitanti (riferiti alla settimana appena trascorsa) sono così distribuiti nelle 5 province della Calabria: Reggio di Calabria 177, Vibo Valentia 139, Cosenza 91, Crotone 81 e Catanzaro 77, come riportato anche sull’Ansa.

FMP