E’ morta la regista Lina Wertmuller

E’ morta all’età di 93 anni la famosa regista Lina Wertmuller. Fu la prima donna ad essere candidata all’Oscar come migliore regista. E’ stata una delle figura più importanti del cinema italiano per cui ha creato capolavori come: Mimì metallurgico ferito nell’onore del 1972 con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini quest’ultimo protagonista anche in Pasqualino Settebellezze e poi nel 1992 altro successo strepitoso con “Io speriamo che me la cavo” e con Paolo Villaggio attore protagonista di un’altra storia dedicata al Meridione. Nel 2015 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera e la cittadinanza onoraria della città di Napoli. Gli ultimi lavori per il cinema italiano sono Ferdinando e Carolina (1999) e Peperoni ripieni e pesci in faccia (2004) con Sophia Loren.

