Udine, Vigili del Fuoco fuori servizio soccorrono uno sciatore

Nella mattinata di ieri due Vigili del Fuoco liberi dal servizio hanno soccorso uno sciatore alpinista infortunatosi sul Monte Tamai. I due Vigili del Fuoco si stavano allenando nel comprensorio del Monte Zoncolan quando hanno assistito alla rovinosa caduta di uno scialpinista. I due fanno parte della squadra di soccorso NEGH (neve e ghiaccio) del comando di Udine e si sono immediatamente avvicinati allo sciatore caduto, constatando che aveva riportato un infortunio abbastanza serio a una gamba. Hanno immediatamente attivato i soccorsi e hanno assistito il ferito coprendolo e riscaldandolo con dei massaggi al busto per evitargli una possibile ipotermia dato che l’uomo era disteso sulla neve e la giornata era segnata da condizioni meteo avverse. All’arrivo dell’elicottero del 118, giunto sul posto con non pochi problemi dovuti al maltempo, il ferito è stato issato sull’elicottero con il verricello per il trasportato all’ospedale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76561