UE, Spena (FI): Se confermata, direttiva su immobili è preoccupante

“Secondo un’indiscrezione de “Il Messaggero”, a giorni sarà pubblicata una direttiva Ue con cui si prevede che i singoli Stati membri introducano leggi per vietare la vendita e l’affitto degli immobili che non rispettano i nuovi standard di efficienza energetica. La stretta dovrebbe partire già dal 2027 per gli immobili in classe energetica G fino ad arrivare al 2033, quando saranno tollerati soltanto quelli dalla classe C in su. Condivido le perplessità di Confedilizia sul possibile contenuto del provvedimento. La transizione ecologica, che richiede un passaggio graduale e di buon senso, non deve minacciare i diritti dei proprietari. E’ un processo da perseguire con il mantenimento e l’estensione dei bonus edilizi – a tutti i redditi – non con misure choc che manderebbero all’aria il mercato immobiliare”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia.