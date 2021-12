Vaccino. Bernini (FI): 100 mln dosi, simbolo di sistema paese che funziona

(DIRE) Roma, 9 Dic. – “Cento milioni di somministrazioni in meno di un anno sono il simbolo di un sistema Paese che funziona, e della ritrovata fiducia dei cittadini in loro stessi e nelle istituzioni. Un risultato formidabile, frutto dell’autorevolezza del governo e della responsabilità degli italiani, che scegliendo vaccino e Green Pass stanno proteggendo anche l’infervorata minoranza no vax, impedendo un ritorno al lockdown disastroso per l’economia e per la stessa tenuta sociale. Un ringraziamento particolarmente caloroso e sentito al Commissario Figliuolo, che con la sua struttura ha predisposto un piano vaccinale considerato ormai un modello virtuoso a livello globale”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 17:44 09-12-21