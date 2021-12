AirItaly. Nessuna proroga della cassa integrazione per i 1.322 lavoratori

Potrebbe essere un a Natale amaro per migliaia di famiglie italiane in quanto non è stata prevista la proroga della cassa integrazione per i 1.322 lavoratori della compagnia aerea AirItaly. Ieri ancora un nulla di fatto tra le parti al Ministero del Lavoro dove erano presenti anche le Regioni Lombardia e Sardegna. Secondo il nuova proprietà la procedura per i licenziamenti si chiude oggi. Il 15 Dicembre è previsto un incontro interministeriale per un ultimo tentativo, sono seriamente a rischio migliaia posti di lavoro. All’incontro era presente anche la Vice-Ministra al MISE, Alessandra Todde. “Da due anni seguo con il massimo impegno questa vertenza, che coinvolge centinaia di lavoratori di cui molti miei conterranei, cercando di trovare una soluzione seria per i dipendenti. Il MISE, con gli strumenti attualmente a disposizione, non farà mancare il suo sostegno“. Questa la sua dichiarazione rilasciata all’ANSA relativa alla vicenda AirItaly.

FMP