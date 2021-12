F1. Mercedes prepara mossa a sorpresa: nuovo motore anche a Bottas?

Roma, 10 Dic. – Mercedes potrebbe aver preparato una mossa a sorpresa per lanciare l’assalto al Mondiale: un doppio cambio di motore. Oltre che sulla vettura di Hamilton potrebbero montare la nuova unità di combustione interna (ICE) anche a Bottas. Dovrebbero scontare una penalità di cinque posti in griglia, ma otterrebbero una potenza in più di circa 25 cavalli, che darebbe loro migliori tempi in qualifica e passo gara. Lo scrive Marca. Una possibilità suggerita dall’incredibile Gp a Interlagos, con Hamilton che anche grazie al motore nuovo aveva vinto rimontando 25 posizioni di penalità in tutto il weekend. Le modifiche apportate al tracciato di Yas Marina – scrive Marca – dove sono state eliminate due chicanes e dove il tempo totale sarà ridotto di 14 secondi al giro, consentono di essere più ottimisti sulle possibilità di sorpasso, su un tracciato sul quale tradizionalmente era invece quasi impossibile. Si tratterebbe di un asso nella manica da giocarsi in caso di situazione imprevista, come una nuova penalità o un tocco durante l’inizio della gara, per garantire una rimonta senza troppi sforzi. (Pic/ Dire) 12:11 10-12-21