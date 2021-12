Imprese. Giorgetti: misure Covid non possono essere traslate nella normalità

Roma, 10 Dic. – “Siamo in una fase di passaggio, usciamo da una fase di emergenza con alcune misure adottate anche per rianimare un’economia morta, ora queste misure devono essere rese più strutturali. Condivido l’esigenza di dare stabilità ad un impianto normativo fiscale, ma le misure adottate in fase emergenziale non possono poi essere traslate in una situazione di normalità”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’assemblea della Cna. (Sor/Dire) 12:43 10-12-21