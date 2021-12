PNRR. Cancelleri: snellire burocrazia o rischiamo ritardi rispetto 2026

“A inizio 2022 primo stato avanzamento lavori interventi”

Palermo, 10 Dic. – “Fra gennaio e febbraio avremo il primo Stato di avanzamento dei lavori sul Pnrr. La prima tranche, quella di Giugno, ce l’hanno data ‘a credito’, ma ora dovremo presentare la lista della spesa degli interventi fatti e ho qualche difficoltà a pensare a come andremo a prendere tutti gli altri 25 miliardi di euro”. È l’allarme lanciato dal sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso del suo intervento al convegno di Confindustria Sicilia ‘Il valore dell’impresa – L’impresa di valore’ in corso a Carini, nel Palermitano. “Sto facendo autocritica al governo di cui faccio parte ma voglio accendere un campanello d’allarme – ha aggiunto Cancelleri – perché in questo momento la parte degli interventi normativi per snellire la burocrazia non si è completamente compiuta e questa cosa sta generando qualche problema nella realizzazione degli interventi. Se questo dovesse avvenire – ha avvertito – nel 2026 potremmo ritrovarci a fare la figura della solita Italia che va in Europa a chiedere una proroga dei tempi, mentre io vorrei che per la prima volta l’Italia si potesse presentare alla Comunità europea dando una immagine nuova e dicendo che abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare”. (Sac/Dire) 12:09 10-12-21