Sanità. Speranza: SSN premiato da Comitato Internazionale Diritti Umani

Attestazione a donne e uomini impegnati in emergenza e difesa diritto salute

Roma, 10 Dicembre – “Oggi nella giornata internazionale dei Diritti Umani, il Comitato interministeriale per i Diritti Umani ha voluto riconoscere il valore del nostro servizio sanitario nazionale. É un’attestazione importante per le donne e gli uomini impegnati in questa emergenza e a difesa del diritto alla salute di tutti”. E’ quanto scrive Roberto Speranza, ministro della Salute, in un post su Facebook. (Org/ Dire) 12:55 10-12-21