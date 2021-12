Scuola. Arciere Paralimpico Petrilli incontra studenti IC di Fuscaldo

Continua ciclo di incontri con “i Supereroi del Sud”

Roma, 10 Dic. – I Supereroi del Sud: uomini e donne che ‘ce l’hanno fatta’ e raccontano la propria storia agli studenti dell’istituto comprensivo di Fuscaldo. Ospite del terzo appuntamento – il 13 dicembre – Vincenza Petrilli, classe 1990, arciere paraolimpico italiana che vincitrice di una medaglia di argento alle Paraolimpiadi estive 2020 e che ora punta ai giochi del 2024. Un incontro importante dal punto di vista formativo per “vedere- spiega la dirigente scolastica Anna Maria De Luca- come si possano trovare energie per reagire agli imprevisti della vita e trasformare i problemi in opportunità di rinascita è un insegnamento che la scuola deve dare. Per questo abbiamo pensato che, per realizzarlo, la via migliore sia quella di far conoscere ai ragazzi persone che hanno vissuto grandi difficoltà ma che sono riusciti a trasformarle in grandi vittorie ed esempi di vita”. La campionessa calabrese di Tiro con l’Arco, in diverse interviste, dice di sé: “Dopo l’incidente ho scoperto la mia persona, perché prima, forse, non mi conoscevo nemmeno io e non sapevo di avere tutta la forza che alla fine ho avuto”. La professoressa Chiara Russo che coordina il progetto Eroi del Sud ha dichiarato: “L’ho conosciuta online e da subito è stata molto accogliente, ci siamo date del tu ed è stata entusiasta di partecipare ad un progetto che dia ai giovani la possibilità di trarre ispirazione dalla sua esperienza”. “Sono convinta anche io- ha detto la campionessa- che i nostri ragazzi debbano avere incontri di questo tipo, con delle persone che possono essere loro da esempio per crescere meglio ed essere un domani delle persone migliori” conclude. (Ros/ Dire) 13:03 10-12-21