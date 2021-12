Scuola. Sciopero e protesta contro il Governo

Una giornata di sciopero per il mondo della scuola italiana. L’iniziativa è indetta dai sindacati CGIL e UIL, insieme a GILDA, SNAL e COBAS. La protesta dei sindacati è contro l’immobilismo del Governo Draghi in materia di istruzione. Il settore è stato, a loro dire, trascurato, nonostante i grandi problemi connessi alla pandemia covid-19 e gli innumerevoli annunci d’interventi in favore del mondo della scuola. Sono a rischio nuovamente le lezioni in presenza. In Programma una manifestazione nella Capitale. (foto di repertorio)

FR