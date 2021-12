Unionecamera Calabria, evento on-line “La programmazione europea 2021-27, un quadro d’insieme”

Lamezia Terme, 10 Dicembre 2021 – Si è svolto oggi, con inizio a partire dalle ore 9.30, l’evento on line dal titolo “La programmazione europea 2021-27 – un quadro d’insieme” organizzato da Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con Unioncamere Europa.

Prosegue l’attività di Unioncamere Calabria a supporto di imprese, professionisti e aspiranti imprenditori sulle politiche, i programmi e le opportunità di finanziamento europei per accrescere la competitività del sistema economico regionale. L’evento si colloca a chiusura di una serie di appuntamenti formativi e informativi che lo sportello Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria ha organizzato nel 2021 in collaborazione con diversi partners di rilievo.

Oltre cento i partecipanti registrati all’evento on line che hanno dimostrato interesse al confronto sui contenuti tecnici e specialistici trattati.

I saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere Calabria, Antonino TRAMONTANA hanno dato avvio ai lavori. “Ringrazio e saluto tutti i partecipanti per aver aderito a questo importante evento odierno – commenta Tramontana – Unioncamere Europa, la rete Enterprise Europe Network e tutti i qualificati relatori che si susseguiranno nel corso dei lavori seminariali. L’impegno di Unioncamere Calabria si conferma e prosegue nella direzione già intrapresa di promuovere la conoscenza della programmazione europea 2021-27 e di supportare la partecipazione di imprese, Università, Centri di Ricerca ai bandi di finanziamento.

Certamente – aggiunge Tramontana – il delicato momento storico che stiamo attraversando impone ulteriormente la necessità di essere adeguatamente formati e informati sulle opportunità offerte dal sistema Europa per poter affrontare una reale e consapevole fase di ripresa. Pertanto, l’appuntamento odierno intende fornire gli strumenti principali per la comprensione delle dinamiche dell’UE e per una corretta partecipazione ai bandi di gara europei a valere sui fondi tematici creando attori informati, consapevoli e in grado di governare il processo di preparazione di una proposta di progetto. L’attività di Unioncamere Calabria al fianco delle imprese – conclude Tramontana – in qualità di sportello della rete Enterprise Europe Network non si arresta certo oggi ma prosegue e sarà presente anche nel corso della programmazione europea 2021-27.”

Cristina RAFFONE, Coordinatore del Consorzio Enterprise Europe Network – BRIDGeconomies_2, dopo aver ringraziato Unioncamere Calabria in qualità di Desk EEN, ha successivamente presentato il ruolo ed i servizi della Rete Enterprise Europe Network (EEN). “Siamo la più grande Rete europea a supporto delle PMI – spiega Raffone – Enterprise Europe Network (EEN) offre alle imprese servizi, gratuiti, sia di base che avanzati e dunque di informazione e orientamento ma anche di assistenza specialistica. Il Consorzio Enterprise Europe Network – BRIDGeconomies_2, di cui anche Unioncamere Calabria fa parte, è presente in sette regioni del Mezzogiorno ed è costituito da tredici organizzazioni – prosegue Raffone – si tratta di partners afferenti al sistema camerale, ad organizzazioni che si occupano di innovazione e ricerca e ad associazioni imprenditoriali. La rete EEN svolge assistenza per la formazione di partenariati, crescita e sviluppo sui mercati esteri, accesso ai finanziameni e supporto all’innovazione – aggiunge Raffone – e grazie alla presenza della rete in tutta Europa e non solo possiamo contare su validi partners esteri. La filosofia della rete – conclude Raffone – risiede nell’azione di assistenza e accompagnamento a favore delle PMI attraverso un viaggio, il “client journey” in cui le imprese assistite manifestano esigenze diverse di innovazione, internazionalizzazione, accesso al single market che vengono soddisfatte attraverso il ricorso ai partner territoriali. Funzioniamo – conclude Raffone – da antenna locale in grado di mettere in rete competenze e professionalità anche di altri stakeholder sia nazionali che esteri.”

“Con i suoi 1074 miliardi di euro a disposizione nel quadro finanziario pluriennale, che arrivano a 1824 miliardi con l’aggiunta dei fondi Next Generation EU – commenta Flavio BURLIZZI, Direttore – Unioncamere Europa – l’Unione Europea ha incrementato in modo significativo le risorse in tutti gli ambiti di finanziamento. Orientarsi tra le numerose opportunità richiede informazione, assistenza specifica e accompagnamento attraverso le diverse fasi della proposta di progetto. Unioncamere Europa – conclude Burlizzi – ha raccolto con piacere l’invito di Unioncamere Calabria a collaborare nella realizzazione di questa iniziativa formativa sulla progettazione europea, concludendo il ciclo con un incontro con i referenti operativi che ha fornito ai partecipanti le chiavi di lettura per valutare con maggiore consapevolezza le proprie possibilità di partecipazione. Il sistema camerale si conferma in prima fila nell’assistenza su questi temi, che diventeranno sempre più prioritari nei prossimi anni.”

L’evento ha previsto, dunque, due sessioni mattutine, nel corso delle quali tecnici esperti e qualificati hanno affrontato la presentazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 con uno speciale focus sui programmi europei: Creative Europe, Digital Europe, Erasmus+, Horizon Europe, Investeu.

Sono intervenuti: Flavio BURLIZZI, Direttore – Unioncamere Europa; Fiona DEUSS FRANDI, Call coordinator Creative Europe Culture Cooperation projects – EACEA; Daniela ROSATI, Head of Sector Digital – HaDEA; Francesca TRANI – Responsabile disseminazione – Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP; Mattia CERACCHI – Head of EU Liaison Office – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE); Manuela PORTALE, Policy Officer InvestEU Implementation – DG ECFIN.

Nel corso della sessione pomeridiana, curata dallo staff specializzato di Unioncamere Europa, Valentina MOLES, Laura D’ANTUONO e Stefano DESSÌ, verranno affrontati gli strumenti operativi propedeutici alla conoscenza di bandi e programmi europei.