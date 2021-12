Casa. Gasparri: UE pensi a sviluppo non a molestare le famiglie

(DIRE) Roma, 11 Dic. – “Faremo carta straccia delle velleità europee di penalizzare gli immobili. L’ipotesi avanzata di penalizzare le case che non rispondano entro una certa data a determinati requisiti è una follia. Ma come gli vengono in mente queste cose? Quale demagogia spinge oscuri burocrati ad avanzare ipotesi che devono finire nel secchio della spazzatura? L’Europa pensi allo sviluppo della nostra terra, alimenti gli interventi come quelli del Recovery fund ed eviti di molestare le famiglie. La casa non si tocca, né in Europa né in Italia. E questo vale anche per gli insani propositi di qualche burocrate nostrano in materia di revisione degli estimi catastali. Rivedano la loro testa non il catasto”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia (Com/Vid/ Dire) 23:15 11-12-21