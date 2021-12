Dramma a Malta, motociclista italiano perde la vita. Il tragico schianto è avvenuto a Sliema

Un grave incidente stradale accaduto la notte appena trascorsa, ha causato la morte di un italiano di 45 anni che si trovava a Malta. L’uomo era residente a Gzira. L’incidente è avvenuto a Tower Road, Sliema, intorno alle 3 di sabato mattina. Secondo le prime ricostruzioni divulgate dalla Polizia, la vittima viaggiava in sella ad una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto Honda, cadendo rovinosamente sull’asfalto, fino allo schianto contro il marciapiede. Per l’equipe medica intervenuta sul luogo dell’incidente, non c’è stato nulla da fare; l’uomo è morto sul colpo. Sulla vicenda sta indagando la polizia locale che ha già effettuato tutti i rilievi del caso che saranno esaminati nelle prossime ore. Secondo le prime ipotesi, la moto sulla quale viaggiava potrebbe essere stata colpita da un’autovettura che l’ha fatta finire fuori strada, oppure avrebbe perso il controllo a causa dell’asfalto reso viscido dall’abbondante pioggia caduta in quel momento nella zona. Nei prossimi giorni, molto probabilmente, si dovrebbero avere maggiori dettagli. L’uomo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, doveva rientrare nei prossimi giorni in Italia per trascorrere le feste natalizie insieme alla sua famiglia.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”