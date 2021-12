ECSO: la no-profit per la Cybersecurity Made in Europe Label

European Cyber Security Organisation (ECSO) è un’organizzazione no profit che lavora a fianco della Commissione Europea per le Politiche sulla Sicurezza Informatica. Realizza di fatto una Cybersecurity Made in Europe Label, ed ha lo scopo di emettere un bollino di qualità alle aziende che forniscono servizi nel settore della sicurezza informatica, al fine di certificarne la provenienza ed aumentarne la visibilità. ECSO si rivolge alle aziende con sede legale in Europa e nel Regno Unito, alle quali se in possesso dei requisiti richiesti, verrà fornita un’etichetta di qualità “europea”, che ne attesterà la sicurezza informatica condizione che le renderà più appetibili ed affidabili agli occhi dei potenziali partners o clienti. “L’obiettivo principale di ECSO è coordinare lo sviluppo dell’ecosistema europeo di sicurezza informatica, sostenere la protezione del mercato unico digitale europeo“.

Fabrizio Pace