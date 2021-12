Firenze. Cocaina nascosta nella bocca di una automobilista: la donna è stata arrestata. In manette anche un altro cittadino straniero per droga

Guidava con quattro dosi di cocaina nascoste dentro la bocca l’automobilista fermata ieri pomeriggio su viale XI Agosto a Firenze da una volante del Commissariato di Sesto Fiorentino. Appena gli agenti hanno fermato per un controllo la donna – una cittadina marocchina di 30 anni già nota alle Forze di Polizia – si sono accorti che c’era qualcosa che non andava: la giovane non riusciva neanche a parlare. La Polizia ha così scoperto il motivo di tale anomalia, trovando inoltre all’interno dell’auto anche tre dosi di hashish. La cittadina straniera è finita subito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Poliziotti sono poi andati a fondo nella vicenda andando a perquisire anche l’abitazione dell’arrestata a Campi Bisenzio. Nell’appartamento hanno identificato un cittadino marocchino di 37 anni, anche lui già noto alle Forze di Polizia. Nelle sue tasche sono state rinvenute 5 dosi di cocaina, quattro delle quali avvolte da un mazzo di banconote per oltre 2000 euro in contanti. Anche il 37enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino per il medesimo reato contestato alla sua connazionale.