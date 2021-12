Lodi. Truffe on-line: individuato pericoloso truffatore seriale

A seguito di attività d’indagine conseguente a una denuncia/querela sporta presso l’Ufficio Denunce della Questura di Lodi, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato in stato di libertà all’A.G. un trentenne residente nella provincia di Caserta, rivelatosi un truffatore seriale operante sul web.

In particolare il soggetto, dopo aver creato una pagina internet riconducibile ad un inesistente “shop on line”, è riuscito a ottenere la fiducia di una famiglia lodigiana che, a fronte di un ordine per un bancale di “pellet da riscaldamento” (anticipatamente pagato con bonifico bancario da 200 euro), ha atteso invano la consegna del materiale acquistato. A nulla sono valsi i tentativi di poter essere rimborsati del denaro speso.

L’attività svolta sui dati forniti dalla vittima in sede di denuncia ha consentito di risalire all’autore del reato che, come accertato, è un pluripregiudicato (con numerosi procedimenti a carico) attivo nel settore delle truffe “on line”, che svolge la sua attività illecita in modo sistematico ed in molteplici settori.

Il soggetto risulta inoltre l’autore, in concorso con altri, di numerosissime truffe cd. “delle assicurazioni”, ossia riconducibili a false polizze di copertura per la responsabilità civile dei veicoli; tale truffe espongono a gravissimi rischi quegli inconsapevoli proprietari di veicoli che, dopo aver pagato una polizza assicurativa, di fatto circolano senza la necessaria copertura, con tutte le conseguenze nel caso soprattutto in caso di sinistro stradale che presupponga delle responsabilità.

