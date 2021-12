Vietnam. Portava 55 corna di rinoceronte. Condannato a 14 anni di carcere

Una pesantissima condanna carceraria, 14 anni, è stata emessa su un 36enne vietnamita colpevole di commercio e traffico di corna di rinoceronte. Nello scalo di Hanoi, in transito dagli Emirati Arabi, era arrivato in Vietnam con 55 corni di rinoceronte africano e subito fermato alla dogana da dove poi sono partite le indagini del caso nel 2019. Il rinoceronte è considerato una specie animale protetta in quanto a rischio estinzione. Il corno di questo animale è spesso usato in Asia nella medicina officinale.

