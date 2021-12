Formula 1: Abu Dhabi, Verstappen vince il Gran Premio e conquista il suo primo titolo mondiale

Max Verstappen vince il Gran premio di Abu Dhabi, decimo successo nella stagione che lo ha promosso campione del mondo della Formula 1. Una vittoria strappata a Lewis Hamilton all’ultimo giro, quando la gara è ripartita dopo l’uscita della safety car, in pista per l’incidente di Latifi. Alla ripartenza della gara Verstappen, che nel frattempo aveva montato gomme nuove, ha subito superato l’inglese che ha tentato una reazione, ma si è dovuto accodare senza più riuscire a riprenderlo. Gara emozionante con molti colpi di scena che hanno poi decretato la vittoria finale del Gran premio promuovendo il giovane pilota della Red Bull Campione del Mondo per la prima volta, il primo titolo in carriera per il giovane pilota. Lewis Hamilton si è subito complimentato con il suo avversario alla fine della gara, dopo essere stato per circa dieci minuti nel suo abitacolo incredulo della sconfitta appena subita. Il pilota della Ferrari Carlo Sainz si è guadagnato il terzo posto del podio conducendo una gara perfetta fin dall’inizio. Decimo posto per l’altro ferrarista Charles Leclerc sfortunato ad inizio gara trovatosi a dover affrontare tanti avversari davanti a lui. (c.t. Ansa) (foto di repertorio)

