Sanofi, azienda farmaceutica fondata nel 2004 e con quartier generale a Parigi, è alla ricerca di numerose risorse per le proprie sedi nella regione dell’Ile-de-France, in Francia. La multinazionale è presente in 100 paesi al mondo e può contare su 69 stabilimenti produttivi e 4 Centri di Ricerca. Di seguito alcune delle risorse ricercate in Francia:

– Consumer Experience Interaction;

– Senior Corporate Counsel Digital Transactions;

– Digital Architecture Cloud Service Bioassay;

– Head of Consumer Experience Desing;

– Clinical Research Director;

– Consumer Experience Researcher;

– Lab Analyst;

– Scientific Advisor;

– Senior Internal Auditor;

– Culture Check-up lead.

La possibilità di inviare candidature e consultare le competenze richieste per le opportunità di lavoro è garantita dalla pagina Careers del gruppo, dove sono presenti anche numerose opportunità di stage.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Lavorare-in-Francia-con-Sanofi.aspx