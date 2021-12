Opportunità formativa gratuita per diventare “Data Engineer”: la filiale milanese dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, in sinergia con quella di Busto Arsizio e con l’azienda King Company, seleziona entro il 20 dicembre prossimo neo laureati in ingegneria, matematica o statistica e diplomati, con basi di programmazione e appassionati di informatica.

In particolare, il “Data Engineer” formato si occuperà del processo di analisi dei dati, con l’obiettivo di garantirne la veridicità, disponibilità e qualità, per poterli sia controllare sia condividere con altri professionisti al servizio del business, monitorandone le molteplici evoluzioni.

Il corso partirà, in presenza per le dieci persone selezionate presso la sede King Company, in Via Volta 39, dal 17 gennaio al 1 marzo 2022, con il pranzo a carico dell’azienda. Tutti i dettagli e la possibilità di iscrizione sono disponibili a questo indirizzo.

fonte: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Lombardia-alta-formazione-per-lavorare-con-big-data.aspx