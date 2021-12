Non avevo mai avuto un Albero di Natale prima”: la foto di un ragazzo brasiliano che ne trova uno nella discarica diventa virale

Anche se una discarica non è il posto più festoso dove andare, un fotoreporter brasiliano è riuscito a catturare il momento in cui un ragazzino di 12 anni trova un albero di Natale in mezzo alla spazzatura. Il ragazzo vive con sua madre e due fratelli maggiori vicino a un mucchio di spazzatura nella città di Pinheiro, nel Nord-Est del Brasile. Nella discarica la gente cerca ogni giorno avanzi di cibo e materiale utilizzabile

Stava gettando della spazzatura con sua madre all’inizio di Novembre quando ha trovato un sacchetto di plastica blu con un albero di Natale artificiale. “Non ho mai avuto un albero di Natale prima”, ha detto il ragazzo di 12 anni. Il momento del ritrovamento è stato catturato dal fotografo J.P.G. ed è diventato rapidamente virale sui social media. Così, l’albero di Natale era considerato un segno di speranza per la famiglia povera. Dopo la foto, S. e i suoi familiari hanno ricevuto diverse donazioni. Uno dei regali era un grande albero di Natale decorato, che ora brilla nella capanna dove il ragazzo vive con la sua famiglia. “Ci sono stati dati anche vestiti, materassi e cesti di cibo. Quest’anno ce la caveremo bene durante il Natale”, ha detto la madre 45enne. La donna ha anche ricevuto alcune donazioni in denaro.

Ad esempio, guadagna solo 600 real brasiliani (circa 94 euro) al mese dalla vendita di materiale riciclabile dalla discarica. Grazie a una delle donazioni, la famiglia è stata in grado di installare una pompa dell’acqua, anche se spera un giorno di costruire una vera casa. Il regalo preferito di D. è una bicicletta che ha ricevuto da un insegnante a scuola. Il ragazzo di 12 anni aiuta sua madre alla discarica quasi tutti i giorni dopo la scuola. “Preferisco portarlo con me. Se lo lasciassi camminare per strada, potrebbe entrare in contatto con la droga o fare cose che non dovrebbe”, ha detto la mamma. G., fotografo freelance che lavora con l’agenzia di stampa AFP, vive nel vicino stato del Para. Ha avuto l’idea di scattare foto alla discarica dopo aver visto un video di brasiliani che inseguono un camion carico di spazzatura da un supermercato.

“La discarica sembra qualcosa dell’apocalisse. Ci sono fuochi e fumo, avvoltoi e cani ovunque. È davvero il gradino più basso della povertà”, sembra. Il fotografo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, vuole attirare l’attenzione sulle condizioni di lavoro precarie di famiglie come quella. Il governo locale ha già promesso di fornire ai cercatori di rifiuti bonus mensili di 100 real (circa 15 euro) e punta a costruire il prossimo anno una discarica legale che rispetti le norme igienico-sanitarie.

c.s. – Giovanni D’Agata