Quirinale. Meloni: Draghi un patriota? Non ho ancora gli elementi

Berlusconi è sicuramente un profilo che mi tranquillizza

(DIRE) Roma, 12 dic. – “Io ho detto che Mario Draghi al Quirinale aprirebbe la strada di elezioni…”. Se Draghi è un patriota? “Non ho ancora gli elementi per rispondere, mi interessano alcune, materie ci sono dei dossier che per me sono fondamentali per fare questa valutazione”. Penso ad “Autostrade, la Borsa italiana, le telecomunicazioni”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di FdI, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, a una domanda che partiva dalla sua affermazione di volere un patriota al Quirinale. Su Berlusconi aggiunge: “Berlusconi e’ l’ultimo presidente del consiglio scelto dagli italiani e sicuramente è andato a casa perchè si rifiutava di sottoscrivere accordi Ue penalizzanti per l’Italia”. Ecco, come patriota, “Berlusconi è sicuramente un profilo che mi tranquillizza”. Ma “adesso non si fanno nomi, ne parliamo a gennaio come ha detto Letta”. (Vid/ Dire) 14:59 12-12-21