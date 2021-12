Nella mattina del 13 Dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Ancona, nella zona portuale del Mandracchio, per recuperare un piccolo natante andato a fondo. I sommozzatori, congiuntamente al personale della sezione navale VVF, si sono immersi per imbracare l’imbarcazione che è stata poi issata con l’autogru giunta dalla sede centrale e riposta in galleggiamento. Non si segnalano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76649