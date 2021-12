Energia. Arrigoni: rinnovabili non bastano, serve nucleare

Roma, 13 Dic. – “Abbiamo ben presente i referendum” contro il nucleare in Italia, “ma se l’obiettivo è arrivare a zero emissioni di Co2 nel 2050 non possiamo pensare di non abbinare allo sviluppo delle fonti rinnovabili il nucleare pulito e sicuro che avrà nel mondo un ruolo decisivo e da protagonista” Lo dice il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile settore Energia del partito, durante una conferenza stampa alla Camera con cui il Carroccio chiede al governo di rilanciare il nucleare in Italia. Arrigoni sottolinea come “l’Europa è responsabile del 9% delle emissioni di CO2, mentre la Cina del 28. Gli impianti rinnovabili non sono programmabili e non garantiscono la stabilità del sistema”. Quindi, aggiunge, “La Lega ha un approccio di sistema olistico: la transizione energetica sia graduale e condivisa, la sostenibilità non sia solo ambientale ma anche economica e sociale. La Lega ha sempre lavorato per contenere il costo delle bollette e ridurre la dipendenza economica del Paese. L’Italia soffre più di ogni altro Paese” l’aumento delle bollette. (Anb/ Dire) 12:26 13-12-21