Micifur Chrtistmas Night, in passerella le splendide pellicce della collezione 2022

Si è tenuta ieri la Micifur Chrtistmas Night presso il ristorante Ecce di Reggio Calabria. Un evento moda in cui protagoniste sono state le pellicce dello storico negozio Micifur della città. Precisamente, è stata presentata al pubblico la collezione 2022 della pellicceria. In apertura un quadro moda con i capi dai toni classici dal marrone al color ghiaccio per poi proseguire con le successive passerelle dai colori scintillanti, pellicce e ponchi fuxia, blu, gialli che hanno dato un tocco di colore alla serata, indossati anche da piccole modelle che hanno anche divertito il pubblico. I capi inoltre, sono stati impreziositi dagli occhiali dell’ottica Giannilivigni, che si sposavano perfettamente con il look delle modelle. La serata si è poi conclusa con l’uscita finale che ha visto protagonista Carla Cesarini, colonna portante di Micifur, che ha fatto i suoi ringraziamenti assieme alla event planner, Irma Imedadze che ha organizzato, come è solita fare, sapientemente l’evento moda. Il make up delle modelle è stato curato dal “Adaheli Centro Benessere”, mentre le acconciature da “Intrecci”. Gli ospiti hanno inoltre preso parte ad una lotteria natalizia che ha premiato alcuni di loro, con delle simpatiche sorprese. Una serata piacevole insomma all’insegna della moda, dello stile e dell’eleganza, con la complicità dell’atmosfera natalizia tipica del momento, che ha reso il tutto molto gradevole.

S.P.