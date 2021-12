“Next Generation Citizens”, essere oggi cittadini del futuro

Nell’ambito del Salone dello Studente della Campania e della Calabria, un convegno sui temi dell’educazione civica e della cittadinanza digitale

Realizzato da Campus e dal Centro Europe Direct di Reggio Calabria, l’incontro online è rivolto a tutte le scuole superiori di secondo grado

Essere cittadini del futuro a partire da oggi. Una grande opportunità per studenti e docenti delle scuole secondarie superiori del territorio (e non solo) di approfondire le tematiche dell’Educazione Civica e della Cittadinanza Digitale.

Nell’ambito del Salone dello Studente della Campania e della Calabria, l’evento di orientamento online in programma dal 13 al 19 dicembre,

mercoledì 15 dicembre, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà il convegno

Next Generation Citizens

Organizzato da Campus e dal Centro Europe Direct della Città di Reggio Calabria (partner della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e del Parlamento europeo), l’evento, che si svolgerà online sulla piattaforma www.salonedellostudente.it, sarà l’occasione per conoscere da vicino i programmi europei per l’istruzione e la gioventù, per approfondire i temi dell’Educazione civica e della Cittadinanza consapevole e per un focus sulla legalità e il cyberbullismo, fornendo agli studenti consigli utili per l’uso corretto e consapevole del web.

Il focus principale dell’incontro è la costruzione del concetto di Cittadinanza Consapevole da declinare lungo un percorso di Educazione Civica che passa attraverso la Cittadinanza europea, legata alle opportunità di studio e lavoro, e attraverso la Cittadinanza etica, grazie anche a un comportamento consapevole nell’utilizzo della rete e dei social. Alla luce del ruolo strategico del Capitale Umano per la ripresa del Paese e dell’Europa, citato anche nel PNRR, Next Generation Citizens, è un appuntamento rivolto a tutte le scuole d’Italia e pensato appositamente per coinvolgere studenti e docenti proiettandoli in una dimensione europea. Il convegno racconterà agli studenti gli strumenti e le opportunità per farsi oggi cittadini del futuro, attraverso la testimonianza di esponenti ed esperti dell’universo Scuola, Istituzioni e Aziende e le esperienze dirette dei giovani che hanno compiuto un percorso europeo, favorendo la sinergia tra pubblico e privato per affrontare le grandi sfide del futuro.

L’obiettivo è quello di rendere l’Europa accessibile a tutti i giovani, coinvolgendoli direttamente nel dibattito sul futuro dell’Unione Europea.

“Oggi più che mai è necessario mantenere alta l’attenzione sul significato di essere cittadini europei e sulle opportunità che l’Europa offre ai nostri giovani in termini di esperienze formative, partecipative e culturali”, dice Giuseppina Palmenta, assessore alle Politiche giovanili Città di Reggio Calabria. “E iniziative come queste sono fondamentali per contribuire ad accrescere la consapevolezza e la responsabilità di essere parte di una nuova generazione europea”.

“I giovani saranno i prossimi abitanti del futuro, saranno loro a vivere e a costruire l’Europa di domani”, dice Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori. “Ed è giusto che si preparino per tempo con un bagaglio importante di formazione e informazione, conoscenza e competenza. Campus, ponendosi all’incrocio tra scuola, università e lavoro, si propone di fornire loro gli strumenti più adeguati nel percorso di acquisizione di una consapevole cittadinanza europea”.

I relatori. A portare i saluti istituzionali interverrà Giuseppina Palmenta, assessore alle Politiche giovanili Città di Reggio Calabria. Si entrerà poi nel vivo con Lucia Abbinante, Direttrice generale dell’Agenzia nazionale per i giovani, Anastasia Buda, Corporate Citizenship Manager Samsung Italia, Angela Costabile, Delegata per l’Orientamento dell’Università della Calabria, Franca Falduto, Responsabile regionale Consulte provinciali studentesche USR Calabria, Matteo Fantozzi, direttore Generazione Magazine, Giancarlo Fortino, Delegato per il Coordinamento delle azioni di internazionalizzazione extra-europee dell’Università della Calabria, Ester Dini, Responsabile Centro Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Giovanni Telesca, presidente Erasmus Student Network Italy, Janine Sinopoli, Tutor Consulte studentesche della Calabria. Modera Domenico Ioppolo, amministratore delegato Campus Editori.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma nazionale Campus Orienta Digital (www.salonedellostudente.it) e la partecipazione sarà valida ai fini dell’ottenimento dei crediti PCTO per un totale di 90 minuti.

LINK PER PARTECIPARE ALL’INCONTRO: https://www.salonedellostudente.it/next-generation-citizens/

Comunicato Stampa