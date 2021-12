Pattuglia della Polizia Stradale di Piacenza salva diversi vitelli dall’incendio di una stalla

Nella giornata di Domenica 12 Dicembre nel pomeriggio, una pattuglia della Polizia Stradale di Piacenza in servizio di vigilanza stradale, transitando sulla S.S. nr.9 “Emilia”, in direzione Fiorenzuola d’Arda, notava prima del torrente “Nure”, una colonna di fumo provenire dalla località Borghetto. Giunti sul posto notavano che si trattava di un’incendio che stava devastando una struttura adibita ad allevamento di vitelli. Dopo aver avvisato i Vigili del Fuoco, i due operatori della Polizia Stradale vedevano che due dipendenti dell’allevamento stavano tentando di spegnere le fiamme che ormai avevano già invaso quasi metà della struttura. Notando che all’interno della stalla ormai in fiamme, vi erano ancora dei vitelli rinchiusi, gli agenti entravano nella struttura e liberavano dai relativi box i vitelli ancora in vita. La tempestività dell’intervento della pattuglia ha permesso di portare in salvo oltre la metà dei vitelli presenti nell’allevamento. (foto di repertorio)