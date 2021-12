Reggio Calabria. Comune, Centrodestra: ridare voce ai cittadini

Rulli: “Dopo 7 anni Città ai minimi storici per qualità della vita”

Reggio Calabria, 13 Dic. – “Occorre chiudere questa esperienza e ridare la voce ai cittadini”. Così il consigliere di opposizione di centrodestra al Comune di Reggio Calabria Guido Rulli (Minicuci sindaco), intervenendo ai lavori dell’aula, leggendo un documento del centrodestra nel quale si è evidenziato che “dalla sospensione del sindaco Falcomatà la maggioranza di centrosinistra si è preoccupata solo della spartizione di poltrone per la nuova giunta”. “Questa maggioranza – ha evidenziato Rulli – dopo sette anni, ha lasciato la città ai livelli minimi di qualità della vita per ogni tipologia di servizi. Reggio sta pagando un prezzo molto alto anche in termini di capacità di riscossione dei tributi, ai minimi storici – ha ricordato – e con il rebus sul futuro della società Castore”. Nel documento del centrodestra si fa riferimento anche al non rispetto da parte dell’Ente del codice etico Avviso pubblico, relativamente alle dimissioni del sindaco in caso di condanna, con la mancata costituzione di parte civile al processo Miramare. (Mav/Dire) 12:46 13-12-21